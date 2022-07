FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
2022-07-14 18:00:00

Etang de Presles Rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

2022-07-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-14

Rue de Presles Etang de Presles

Saint-Maurice-sur-Moselle

Concert de l'Harmonie Municipale. Buvette et barbecue. Feux d'artifice. Bal avec DJ.

