FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Saint-Dié-des-Vosges, 14 juillet 2021

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Festivités du 14 juillet avec au programme :

– 22h30 spectacle pyrotechnique devant l’Hôtel de Ville

– Dès 22h45 bal du 14 juillet par l’orchestre Studio 5 place du Marché +33 3 29 52 66 66 Ville de SDDV dernière mise à jour : 2021-07-02 par

