FESTIVITES DU 14 JUILLET Raon-l'Étape, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape Vosges Dans le cadre des animations de la fête nationale, la Société Carnavalesque organise un vide-grenier. Des dizaines d’exposants proposeront tous types d’objets d’occasion dans les rues du centre-ville et sur le Quai de la Victoire. Possibilité de se restaurer midi et soir sur place.

Le soir, l’orchestre K’Dance animera le bal populaire avec une soirée variétés : accordéon, chnat, claviers, batterie et trompette.

Le feu d’artifice sera tiré au-dessus de la Meurthe vers 22h45. alain-violant@orange.fr +33 3 29 41 66 67 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

