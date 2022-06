Festivités du 14 juillet Pont-et-Massène Pont-et-Massène Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Pont-et-Massène

Festivités du 14 juillet Pont-et-Massène, 14 juillet 2022

Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d'Or

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 23:30:00

Côte-d’Or Pont-et-Massène Côte-d’Or EUR 0 0 Concert de rock pop, rythm and blues avec « Mauvaise foi » à 18h

Concert de funk and groove avec « Oncle Jam » à 20h

Concert de rock pop, rythm and blues avec « Mauvaise foi » à 18h

Concert de funk and groove avec « Oncle Jam » à 20h

Feu d'artifice à 22h30

Concert de funk and groove avec « Oncle Jam » à 20h

Feu d’artifice à 22h30 Pont-et-Massène

