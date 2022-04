FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Piriac-sur-Mer, 14 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Piriac-sur-Mer

2022-07-14 21:30:00 – 2022-07-14

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Concert avec le groupe “All Access” qui vous propose un répertoire varié, dynamique, pour vous faire danser, que ce soit aux rythmes des tubes des années 80 jusqu’aux derniers morceaux diffusés sur les ondes. Et feu d’artifice à 23h. Concert avec le groupe “All Access” qui vous propose un répertoire varié, dynamique, pour vous faire danser, que ce soit aux rythmes des tubes des années 80 jusqu’aux derniers morceaux diffusés sur les ondes. Et feu d’artifice à 23h. Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Piriac-sur-Mer 2022-07-14 was last modified: by FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 14 juillet 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique