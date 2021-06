Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Festivités du 14 juillet Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pour la fête nationale, la fanfare de Nouans Les Fontaines et les pompiers nous feront le plaisir de défiler dans les rues de la commune de 11h à 12h

Le traditionnel feu d'artifice sera tiré à la nuit tombée vers 23h15. mairie@nouanslesfontaines.fr +33 2 47 92 62 09

