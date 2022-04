FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Montsûrs, 13 juillet 2022, Montsûrs. FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Salle des Oréades Rue de Gesnes Montsûrs

2022-07-13 – 2022-07-13 Salle des Oréades Rue de Gesnes

Montsûrs Mayenne Montsûrs Repas champêtre avec animation et feu d’artifice.

Repas sur réservation.

Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs. Salle des Oréades Rue de Gesnes Montsûrs

