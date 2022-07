Festivités du 14 juillet Marseille 1er Arrondissement, 14 juillet 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festivités du 14 juillet

Défile Réformés – Vieux-Port – Mucem Vieux-Port Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Vieux-Port Défile Réformés – Vieux-Port – Mucem

2022-07-14 – 2022-07-14

Vieux-Port Défile Réformés – Vieux-Port – Mucem

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous incontournable de l’été, les festivités du 14 juillet réunissent chaque année des milliers de Marseillaises et de Marseillais.



Cette année, la Fête nationale sera marquée par le retour du traditionnel militaire sur le Vieux-Port. Un feu d’artifice spectaculaire sera tiré depuis le plan d’eau à partir de 22h30.



Découvrez le programme de cette journée exceptionnelle !



• Le retour du défilé militaire sur le Vieux-Port



Il s’élancera depuis les Réformés pour redescendre la Canebière jusqu’au Vieux-Port avant de longer le quai du Port jusqu’à l’Hôtel de Ville où la tribune officielle sera dressée. Le défilé se poursuivra ensuite pour se conclure sur l’esplanade du J4 face au Mucem.



À partir de 17h30, les 8 avions de la patrouille de France survoleront le Vieux-Port.



De 17h à 18h30, ils seront 900 militaires à défiler à pied, accompagnés des cavaliers de la Garde Républicaine, puis suivront les 90 véhicules et engins nautiques du défilé motorisé.



Les parachutistes effectueront un saut de démonstration devant l’Hôtel de Ville.

39 unités au total seront présentes.





• Le feu d’artifice : 22h30 à 23h



Les Marseillaises et les Marseillais profiteront d’un spectacle pyrotechnique unique, spécialement animé et sonorisé qui illuminera le ciel du Vieux-Port.

Les spectateurs sont invités à se positionner autour du Vieux-Port où un espace convivial et familial sera aménagé par la Ville de Marseille et dans le jardin du Pharo, ouvert pour l’occasion (dès 18h) pour admirer le spectacle dans les meilleures conditions.

(Le tir sera soumis, comme chaque année, à des conditions météorologiques favorables).

dernière mise à jour : 2022-07-08 par