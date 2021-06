FESTIVITÉS DU 14 JUILLET – MARIGNE-LAILLE Marigné-Laillé, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Marigné-Laillé.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET – MARIGNE-LAILLE 2021-07-14 14:00:00 – 2021-07-15 01:00:00

Marigné-Laillé Sarthe Marigné-Laillé

Le 14 juillet à Marigné Laillé devient un incontournable dans le Sud Sarthe avec notamment un des plus beaux feux d’artifices du secteur mais aussi l’assurance de passer une belle journée.

Comme les années précédentes, « Les Amis de l’Ecole » soutenus par la commune et plusieurs associations vous concoctent un programme familial, convivial et festif au départ du Plan d’Eau pour animer la journée.

14H00 – Départ d’un parcours d’énigmes en famille (petite randonnée familiale) & possibilité de jeux sur place (apportez vos jeux de pétanque, palets, Molky, etc)

17H30 – Spectacle de marionnettes

19H00 – Barbecue géant avec restauration sur place

20H00 – Atelier décoration de flambeaux & Boum pour les enfants

22H00 – Retraite aux flambeaux

23H00 – Feu d’artifice sur le plan d’eau

Les bénéfices de cette journée reviendront intégralement au financement d’actions pour l’école (matériel, sorties scolaires).

Rendez-vous au Plan d’Eau (coté terrain de pétanque) dès 14h. Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux.

