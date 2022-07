Festivités du 14 juillet – Feux d’artifice Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains Profitez du concert avec le groupe LA MOVIDA et de la buvette des pompiers dès 20h30 puis prenez place à 22h15 sur les 3 meilleurs endroits. pour assister au feu d’artifice tiré au Chatelet à 22h30 !

Concert jusqu’à minuit. tourisme@saintgervais.com +33 4 50 47 76 08 https://www.afozic.com/fr/artistespectacle/31-vari%C3%89t%C3%89s-internationales-/383-french-palace Saint-Gervais-les-Bains

