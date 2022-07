Festivités du 14 Juillet – Défilé et Cérémonie Officielle Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Festivités du 14 Juillet – Défilé et Cérémonie Officielle Saint-Gervais-les-Bains, 14 juillet 2022, Saint-Gervais-les-Bains. Festivités du 14 Juillet – Défilé et Cérémonie Officielle

67 impasse de la Cascade Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade

2022-07-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-14 12:00:00 12:00:00

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade

Saint-Gervais-les-Bains

Haute-Savoie – 10h30 : Départ du défilé en musique de la Patinoire (Harmonie Municipale)

– 11h00 : Rdv des officiels sur l’Esplanade Marie Paradis

– 11h15 : Départ du cortège vers le monument aux morts

– 11h20 : Cérémonie au monument aux morts tourisme@saintgervais.com +33 4 50 47 76 08 https://www.afozic.com/fr/artistespectacle/31-vari%C3%89t%C3%89s-internationales-/383-french-palace Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Autres Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains Departement Haute-Savoie

Festivités du 14 Juillet – Défilé et Cérémonie Officielle Saint-Gervais-les-Bains 2022-07-14 was last modified: by Festivités du 14 Juillet – Défilé et Cérémonie Officielle Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 14 juillet 2022 67 impasse de la Cascade Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie