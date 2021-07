Festivités du 14 juillet Centre Ville d’Orléans, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Orléans.

Festivités du 14 juillet

Centre Ville d’Orléans, le mercredi 14 juillet à 10:00

MERCREDI 14 JUILLET 2021 Festivités dans le centre-ville d’Orléans : **Cérémonie commémorative** à 11h, au Parc Pasteur **Balades en Loire**, de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, départ toutes les 30 minutes, au Ponton du Quai du Châtelet Port du masque obligatoire à partir de 11 ans Réservation auprès d’Orléans val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 Spectacle d’intervention en déambulation, **Gunter et Gunter, Compagnie Fabrika Pulsion**, à 12h00 et à 15h00, dans le centre-ville et sur les quais de Loire Gunter et Gunter, ce sont les apôtres de la sécurité écologique non violente. Ils déploient de nombreux outils tels que la gestion de foule, écologique, la formation durable aux risques quotidiens, la sécurité de zone, les VIP à faible émission de CO², le coaching mental pacifique pour une sécurité Agenda 21. **Fanfare Bashepov**, à 16h30 et à 18h30, dans le centre-ville et sur les quais de Loire. Les 5 musiciens accompagnés de leur danseuse vous feront voyager direction plein Est sur les airs entrainants Klezmer et Balkan

gratuit

Animations dans le centre-ville d’Orléans

Centre Ville d’Orléans Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T19:00:00