Festivités du 14 juillet : Bal et Feu d'artifices Benfeld, 14 juillet 2023, Benfeld

2023-07-14

Bas-Rhin Benfeld A cette occasion, soirée tartes flambées et grand bal champêtre avec l’orchestre « Mon Nom est Personne ». Venez nombreux sur le complexe des fêtes pour passer un moment convivial. Le feu d’artifice sera tiré vers 23h30. +33 3 88 74 42 17 Benfeld

