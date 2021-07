Festivités du 14 juillet Avranches, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Avranches.

Festivités du 14 juillet 2021-07-13 – 2021-07-14

Avranches Manche Avranches

Programme des animations de la Fête nationale :

MARDI 13 JUILLET :

• 16h30, salle Victor Hugo.

Dictée organisée par le CADA.

MERCREDI 14 JUILLET :

• 11h00, place Littré.

Cérémonie patriotique suivie du dévoilement de la devise républicaine sur le fronton de

l’Hôtel de ville.

• 14h00-18h00, place Carnot.

Concert, ateliers, jeux, exposition, visite et animations sur le thème de la citoyenneté

organisées par le Centre l’Esc-Halles avec :

o 14h00-15h00 : représentation de batucada par l’association Pomélé de Cherbourg,

o Grands jeux surdimensionnés.

o Espace famille : le coin des familles, jeux et animations parents-enfants.

o Stand de la ligue des droits de l’homme :

▪ Jeux de type chamboule tout contre des mots à démolir !

▪ Jeu d’adresse pour défendre les mots correspondant à la devise républicaine.

▪ Animation autour de l’arbre de la Liberté avec les messages que proposeront les gens.

▪ 17h00 : allocution et chants sur la fraternité avec M. Bernard Ariu, accordéoniste

o Fresque de la liberté : réalisation d’une fresque participative.

o Atelier d’expressions artistiques.

o Dessins et coloriage pour les grands et les petits.

o Maquillage artistique pour enfant dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)

o Ateliers créatifs : fabrication de cocarde, de lampions et de fanions…

o Trivial pursuit d’après le jeu Republix (jeu axé sur différentes thématiques liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice et respect).

o Expositions des textes de l’atelier d’écriture.

• 14h30-16h00, place Littré.

Visite guidée du centre-ville sur le thème de la citoyenneté, commentée par David Nicolas et Cindy Havel.

• Dès 19h00, place Carnot.

o Pique-nique républicain.

Apportez votre panier repas ou profitez de la restauration et de la buvette sur place.

o 19h00-20h00 : Concert de Jean Dauvin et Theté.

o 20h30-23h00 : Concert de No Name Fifty.

o 23h00 / 23h15 : Feu d’artifice (durée : 15 minutes).

o De la fin du feu d’artifice jusqu’à minuit : Clôture de la soirée avec No Name Fifty.

Programme des animations de la Fête nationale :

MARDI 13 JUILLET :

• 16h30, salle Victor Hugo.

Dictée organisée par le CADA.

MERCREDI 14 JUILLET :

• 11h00, place Littré.

Cérémonie patriotique suivie du dévoilement de la devise républicaine sur le…

+33 2 33 58 00 22

Programme des animations de la Fête nationale :

MARDI 13 JUILLET :

• 16h30, salle Victor Hugo.

Dictée organisée par le CADA.

MERCREDI 14 JUILLET :

• 11h00, place Littré.

Cérémonie patriotique suivie du dévoilement de la devise républicaine sur le fronton de

l’Hôtel de ville.

• 14h00-18h00, place Carnot.

Concert, ateliers, jeux, exposition, visite et animations sur le thème de la citoyenneté

organisées par le Centre l’Esc-Halles avec :

o 14h00-15h00 : représentation de batucada par l’association Pomélé de Cherbourg,

o Grands jeux surdimensionnés.

o Espace famille : le coin des familles, jeux et animations parents-enfants.

o Stand de la ligue des droits de l’homme :

▪ Jeux de type chamboule tout contre des mots à démolir !

▪ Jeu d’adresse pour défendre les mots correspondant à la devise républicaine.

▪ Animation autour de l’arbre de la Liberté avec les messages que proposeront les gens.

▪ 17h00 : allocution et chants sur la fraternité avec M. Bernard Ariu, accordéoniste

o Fresque de la liberté : réalisation d’une fresque participative.

o Atelier d’expressions artistiques.

o Dessins et coloriage pour les grands et les petits.

o Maquillage artistique pour enfant dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)

o Ateliers créatifs : fabrication de cocarde, de lampions et de fanions…

o Trivial pursuit d’après le jeu Republix (jeu axé sur différentes thématiques liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice et respect).

o Expositions des textes de l’atelier d’écriture.

• 14h30-16h00, place Littré.

Visite guidée du centre-ville sur le thème de la citoyenneté, commentée par David Nicolas et Cindy Havel.

• Dès 19h00, place Carnot.

o Pique-nique républicain.

Apportez votre panier repas ou profitez de la restauration et de la buvette sur place.

o 19h00-20h00 : Concert de Jean Dauvin et Theté.

o 20h30-23h00 : Concert de No Name Fifty.

o 23h00 / 23h15 : Feu d’artifice (durée : 15 minutes).

o De la fin du feu d’artifice jusqu’à minuit : Clôture de la soirée avec No Name Fifty.

dernière mise à jour : 2021-07-02 par OT MSM Normandie – BIT Genêts