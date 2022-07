Festivités du 14 juillet Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Festivités du 14 juillet

Aix-en-Provence, 14 juillet 2022

Au programme :

18h30 à 19h30 : Extra swing (démonstration de danse swing)

19h30 à 21h30 : Stompin’Bayou

21h30 à 23h30 : The big hop swing Un grand bal swing est organisé le soir du 14 juillet en haut du cours Mirabeau à partir de 19h. Le Big Band 13 sera présent quant à lui de 19h à 23h, au niveau de la place Verdun.

