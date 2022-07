Festivités du 14 juillet à Villeréal Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 11h : commémoration au monument aux morts

A partir de 18h : animations et spectacle équestre de la Compagnie Zarkam organisé par l’association cheval notre ami à l’hippodrome (pour plus d’infos http://bitly.ws/swYt)

21h15 : bal sous la halle organisé par l’Orchestre Eliane Pittet

22h30 : Départ depuis l’hippodrome de la retraite aux flambeaux encadrée par les pompiers

