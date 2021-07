VénéjanVénéjan Vénéjan Vénéjan Gard, Vénéjan Festivités du 14 juillet à Vénéjan Vénéjan Vénéjan VénéjanVénéjan Catégories d’évènement: Gard

Festivités du 14 juillet à Vénéjan
Vénéjan, 14 juillet 2021

Vénéjan Gard Vénéjan Gard Vénéjan Nombreuses animations toute la journée sur la place de la fontaine à l’ombre des platanes : concours de belotes, repas, animation musicales …. +33 6 52 58 15 43 Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Lieu: Vénéjan
Adresse: place de la fontaine