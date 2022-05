Festivités du 14 Juillet

2022-07-14 – 2022-07-14 Soirée festive pour le 14 juillet !

Repas champêtre.

Programmation détaillée à venir.

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes. Repas champêtre accompagné et animations pour la soirée du jeudi 14 juillet 2022 à Marcillac, de 19h à 23h sous les platanes. Soirée festive pour le 14 juillet !

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes.

