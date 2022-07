FESTIVITES DU 14 JUILLET

2022-07-14 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-14 23:59:00 23:59:00 La Société Carnavalesque de Raon l’Etape organise un vide-greniers toute la journée dans les rues du centre-ville et sur le Quai. A midi, un service de restauration sera proposé sur place. En soirée, les carnavaliers proposeront leurs traditionnelles tartes flambées alsaciennes puis c’est l’orchestre K’Danse qui démarrera le bal populaire.

Le feu d’artifice sera tiré au-dessus de la Meurthe. +33 3 29 41 66 67 dernière mise à jour : 2022-07-01 par

