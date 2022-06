Festivités du 14 juillet

2022-07-14 – 2022-07-14 10h15 : défilé suivi de la Cérémonie au Monument aux morts.

18h, quai de la Marine : concert des Charly’s Boys.

22h30, parc de la Navale : feu d’artifice sur le thème « Les chansons françaises ». +33 4 98 00 25 70 https://www.la-seyne.fr/ dernière mise à jour : 2022-06-23 par

