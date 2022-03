Festivités du 13 juillet Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Festivités du 13 juillet Valognes, 13 juillet 2022, Valognes. Festivités du 13 juillet Valognes

2022-07-13 – 2022-07-13

Valognes Manche Valognes Rendez-vous place du château. Programmation :

19h00 : les miss valognaises

19h45 : Criterium cycliste

21h45 Concert : Korrontzi

