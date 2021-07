Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme, Indre Festivités des 13 et 14 juillet Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Éguzon-Chantôme Indre Mardi 13 : Barques illuminées sur la Creuse, retraite aux flambeaux, bal gratuit ; mercredi 14 : à 15h contes pour enfants à 17h30 concert de l’Académie de saxophone place Carnot, à 21h30 concert de la Sté musicale d’Argenton place Carnot, à 22h45 Grand feu d’artifice depuis le site de la Bonne Dame accès interdit au public, bal gratuit place de la République. Festivités des 13 et 14 juillet à Argenton-Sur-Creuse. tourisme@valleedelacreuse.fr +33 2 54 24 05 30 Mardi 13 : Barques illuminées sur la Creuse, retraite aux flambeaux, bal gratuit ; mercredi 14 : à 15h contes pour enfants à 17h30 concert de l’Académie de saxophone place Carnot, à 21h30 concert de la Sté musicale d’Argenton place Carnot, à 22h45 Grand feu d’artifice depuis le site de la Bonne Dame accès interdit au public, bal gratuit place de la République. ®mairie argenton dernière mise à jour : 2021-07-08 par

