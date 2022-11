FESTIVITÉS DE SAINT-NICOLAS À LUDRES Ludres Ludres Catégories d’évènement: Ludres

Meurthe-et-Moselle Dès le samedi 3 décembre Ludres s’illuminera pour les fêtes de fin d’année. Au cours de cette journée féérique, plusieurs animations solidaires auront lieu au profit de l’AFM Téléthon 54. Ainsi, une séance photo avec saint Nicolas et une vente d’objets de Noël seront organisés de 9h30 à 13h, samedi 3 décembre, place Ferri de Ludre. Ces animations permettront à la ville de récolter des fonds qui seront redistribués au profit du Téléthon. Le soir à partir de 18h, les participants au « défi des lampions » tenteront de réaliser un « T » géant vu ciel pour symboliser l’engagement de la Ville de Ludres à combattre la maladie, avant de lancer les illuminations en compagnie de Monsieur le maire. Aussi, une exposition des jolis dessins coloriés par les enfants dans le cadre du concours « Colore ton téléthon » sera visible du 6 au 17 décembre à la Médiathèque. Cet événement, organisé par le Comité de jumelage, mettra à l’honneur un chevalier terrassant un dragon, métaphore de la maladie à combattre. Le samedi 10 décembre, la magie de saint Nicolas prendra vie dans les rues de Ludres. La journée débutera musicalement avec les contes musicaux préparés par les bibliothécaires de la Médiathèque et les professeurs de l’Ecole de Musique et diffusé dans les allées du marché. L’après-midi, le grand défilé de saint Nicolas centré sur le thème du « Verre » prendra son départ à 17h du collège Jacques Monod et ne manquera pas d’émerveiller petits et grands. A son arrivée place Ferri de Ludre, un spectacle de jonglage pyrotechnique ainsi que le tant attendu et traditionnel feu d’artifice éblouiront les habitants de la ville, à partir de 19h. Ludres

