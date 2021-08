Poussignac Poussignac Lot-et-Garonne, Poussignac Festivités de Poussignac Poussignac Poussignac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poussignac

Festivités de Poussignac Poussignac, 28 août 2021, Poussignac. Festivités de Poussignac 2021-08-28 08:00:00 – 2021-08-28 Parking de la mairie Le bourg

Poussignac Lot-et-Garonne Poussignac De 8h00 à 17h00 : vide-greniers devant la salle des fêtes.

Dès 18h30 : marché gourmand plein air animé par Lady Jane, sur le parking face à la Mairie. Venez composer votre menu, à déguster sur place (prévoir couverts et assiettes). Ambiance conviviale. De 8h00 à 17h00 : vide-greniers devant la salle des fêtes.

Dès 18h30 : marché gourmand plein air animé par Lady Jane, sur le parking face à la Mairie. Venez composer votre menu, à déguster sur place (prévoir couverts et assiettes). Ambiance conviviale. De 8h00 à 17h00 : vide-greniers devant la salle des fêtes.

Dès 18h30 : marché gourmand plein air animé par Lady Jane, sur le parking face à la Mairie. Venez composer votre menu, à déguster sur place (prévoir couverts et assiettes). Ambiance conviviale. Comité des fêtes dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poussignac Autres Lieu Poussignac Adresse Parking de la mairie Le bourg Ville Poussignac lieuville 44.35661#0.07099