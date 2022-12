FESTIVITÉS DE NOËL Savenay Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Programme

Vendredi 16/12

18h30 : Ouverture des festivités / Place des halles / Parade lumineuse de Noël

A la lumière des flambeaux, parade du père Noël en calèche suivie de Ferdi-Cox et son défilé de voitures anciennes parées de guirlandes de Noël.

19h30 : mini concert à la bougie / Couvent des Cordeliers Samedi 17/12

14h-16h : Shooting photo / Esplanade du Couvent des Cordeliers

Prenez place en famille ou entre amis dans le décor de Ferdi-Cox – une voiture ancienne aux couleurs de Noël pour un souvenir original ! 16h : Arbre de Noël par Festiv’Savenay / Salle Equinoxe

Les poussins phoniques, un duo de musiciens chanteurs pour le jaune public et les parents poules

Gratuit, présence du père Noël et goûter offert Du 16 au 23/12 : Chalets de Noël (ouverture de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30) & Patinoire 10h-20h (sauf 16/12 16h-20h)/ Parvis du Couvent des Cordeliers Les marchés en fête

Les commerçants des marchés vous donnent rendez-vous dimanche 18/12 et mercredi 21/12 pour une distribution de friandises par le père Noël. Des musiciens de Noël raviront vos oreilles le mercredi 21/12. +33 2 40 58 72 74 Savenay

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

