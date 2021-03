Festivités de Noël, 11 décembre 2021-11 décembre 2021, Saint-Martin-de-Crau.

Festivités de Noël 2021-12-11 – 2022-01-02 Bureau d’Information Touristique de Saint Martin de Crau Avenue De la République

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

« C’est bientôt Noël? » est une question que les enfants posent souvent à leurs parents. Donc pour les faire patienter et faire passer le temps plus rapidement, un programme éblouissant les attend! Concours de dessins, goûter de Noël, ateliers, séances de cinéma et contes dédiés, etc. vont ravir toute la famille. Etes-vous prêts? Laissez-vous transporter dans le monde féérique de Noël!

Un programme de festivités de Noël : en attendant Noël

+33 4 90 47 98 40

Un programme de festivités de Noël : en attendant Noël

« C’est bientôt Noël? » est une question que les enfants posent souvent à leurs parents. Donc pour les faire patienter et faire passer le temps plus rapidement, un programme éblouissant les attend! Concours de dessins, goûter de Noël, ateliers, séances de cinéma et contes dédiés, etc. vont ravir toute la famille. Etes-vous prêts? Laissez-vous transporter dans le monde féérique de Noël!