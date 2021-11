FESTIVITÉS DE NOËL POUR LES SENIORS Lunel, 7 décembre 2021, Lunel.

FESTIVITÉS DE NOËL POUR LES SENIORS Lunel

2021-12-07 – 2021-12-13

Lunel Hérault Lunel

Les festivités de Noël pour les seniors se dérouleront le 7, 8, 9 et 13 Décembre 2021.

Décembre apportera son lot de rendez-vous particuliers dans le programme du Foyer des retraités : entre les ateliers et les activités, nos seniors vont profiter d’animations de Noël.

Loto de Noël :

Et cela débutera le 7 décembre à 14h45 au Foyer, avec le Loto de Noël, ouvert à toutes et tous. Au programme : des bons d’achat à gagner alors n’hésitez pas à venir tenter votre chance et crier quine ! (1 € le carton et 10 € les 12 – bons d’achat de 50 € et 80 €)

Repas dansant:

Le 8 décembre, le Foyer organise son repas dansant de Noël. À partir de 12h à la salle Brassens, adhérents et non-adhérents partageront un bon repas avant de profiter de l’ambiance musicale de l’orchestre Sardi Sixties et d’esquisser quelques pas de danse sur la piste (participation : 20 € – 23 € – inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 1er décembre).

Concours de belote de Noël:

Le 9 décembre à partir de 14 h, les amateurs de cartes sont attendus au Foyer pour participer au concours de belote de Noël : tout le monde peut participer et venir « taper le carton ». Ouvert à tous, le concours se déroulera à la mêlée et 4 équipes seront récompensées (participation : 2,30 € – inscriptions sur place à partir de 13h30).

Gouter et spectacle de Noël:

Et pour finir ces festivités en beauté, tous les retraités sont invités à participer au goûter et spectacle de Noël offert par la Ville de Lunel. Rendez-vous le 13 septembre à partir de 14h30 à la salle Georges Brassens. Au programme : « Belles de Paris », un spectacle burlesque, rebelle et glamour avec une touche d’humour. Sur scène, 4 danseuses, un danseur et un transformiste vont faire le show ! Sans oublier Cécé qui rendra honneur à Mado la Niçoise en reprenant ses meilleurs sketchs. Accompagné d’un goûter gourmand, ce magnifique spectacle fera passer une excellente après-midi à nos aînés ! Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès du secrétariat du Foyer des Retraités jusqu’au 6 décembre.

