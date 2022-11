Festivités de Noël Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Festivités de Noël
Chauffailles
2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-03 21:00:00

Saône-et-Loire EUR Participez aux festivités de Noël et soutenez le Téléthon ! Samedi 3 décembre, c’est tout un programme qui vous attend à Chauffailles : A partir de 14h : rassemblement de véhicules de collection avec le Rétro-club castelneuvien. Possibilité de faire un tour de la ville en voiture de collection, moyennant 5 € intégralement reversés à l’AFM TELETHON ! A partir de 17h30 : Manèges, orgue de barbarie, mascottes et présence du Père Noël pour un moment avec les enfants sages, et pour participer à l’illumination du sapin à 18h ! A 19h : Concert gospel de l’Association pour les jeunes du Roannais (AJR) dans l’Eglise Saint-André. Dégustation de crêpes, soupes, vins chaud etc. par les associations du don du sang et l’UCIA : une fois encore, tous les bénéfices seront reversés au profit de l’AFM TELETHON. Chauffailles

