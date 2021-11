Darvoy Centre bourg et salle des fêtes Darvoy Festivités de Noël Centre bourg et salle des fêtes Darvoy Catégorie d’évènement: Darvoy

Vendredi 10 : marche des lumières éclairée aux bougies avec l’harmonie de Darvoy. Rassemblement à 18h30 parking des écoles et départ à 19h jusqu’à la place de l’église. Orchestre Trempl’in et classe de flûte traversière. Place de l’église : soupe, vin chaud, chocolat et vente au profit du Téléthon. Samedi 11 : marché de créateurs à la salle des fêtes de 13h à 19h ; animations pour les enfants au gymnase de 15h à 18h au profit du Téléthon, 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 3 ans et les parents accompagnateurs. Dimanche 12 : Quintette de trompettes à la salle des fêtes, 16h Master classe par le groupe Tromba Camerata, 10€, gratuit pour les moins de 15 ans. Passe sanitaire demandé.

