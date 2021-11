Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Festivités de Noël – Abbeville Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Festivités de Noël – Abbeville Abbeville, 3 décembre 2021, Abbeville. Festivités de Noël – Abbeville Abbeville

2021-12-03 – 2022-01-03

Abbeville Somme Abbeville Les places d’Abbeville se mettent eu couleurs de Nöel et prennent des noms festifs :

Les Ursulines : le village polaire

Le musée : Le village du père noël

Le parc d’Emonville : Le village des lutins

La place Max Lejeune : La grande place

Saint Vulfran : Le village de la crèche

Bonaparte : La banquise Vendredi 3 décembre – 18h :

Lancement des illuminations de noël sur la grande place ( place Max Lejeune) en présence du club d’agility avec ces attelages. Du 10 au 24 décembre :

Marché de noël

sur la Grande place, sur le village de la crèche ( St Vulfran) et le village polaire (Ursuline). Du 10 au 31 décembre : 14h à 19h (fermé le 25 décembre)

Piste de luge , piste de karting et balançoires sur la grande place Du 3 au 31 décembre :

Village du père noël au pied du musée Les 11, 12, 18 et 19 décembre – 14h à 19h

Village des lutins au parc d’Emonville

le 11/12 de 14h à 19h présence de l’association Viva historia Le 4 et 5 décembre

La Saint Nicolas au village Polaire Dimanche 12 décembre :

La corrida

De 15h à 18h Le jazz band ours polairs lumineux (en déambulation)

De 15h à 18h Mains goch (en déambulation)

De 16h à 18h La Batucada lumineux (en déambulation)

De 14h à 17h Le tour de poney au village de la crèche Samedi 18 décembre

La parade des motards (départ à 17h00 de la gare)

Visite guidées du Carmel à 14h30, 15h30 et 16h30 Dimanche 19 décembre

15h30 la parade de l’amicale Saint Jacques avec le char du père noël et ces peluches

15h30 à 18h00 Formation gospel (en déambulation)

15h à 18h Mains goch (en déambulation)

15h à 18h Orchestre de rue Pampana (en déambulation)

16h à 19h Les échassiers lumineux (en déambulation)

15h Déambulation des attelages du club agility

14h à 17h Le tour de poney au village de la crèche

16h Audition de la classe d’orgue du conservatoire à la collégiale Saint Vulfran

15h00 Coeur albert Laurent

16h30 à 19h00 la chorale « le renouveau » (en déambulation) Messe de noël :

Vendredi 24 décembre

18h00 collégiale Saint Vulfran

23h église de Rouvroy Samedi 25 décembre :

9h30 église de Caubert

10h30 église Saint Sépulcre Ouverture de la crèche à partir du 1 décembre

du 1 au 17 décembre de 14h00 à 17h00

Abbeville

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

