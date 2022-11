FESTIVITES DE NOËL A TOURBES Tourbes, 3 décembre 2022, Tourbes.

Place de l’Eglise Tourbes Hérault

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 18:30:00

Samedi 3 Décembre

14h30 Départ du Relais de Noël course enfant (5€)

16h30 Départ commun des courses 9km solo ; 21 km solo ou 21km relais (20€)

17h30 Inauguration des festivités par le Père Noël avec distribution de lanternes et friandises aux enfants

18h00 Discours de Monsieur le Maire et lâché de Lanternes à vœux

Manèges pour enfants à partir du vendredi 2/12 et Photo avec le Père Noël le Samedi 3 à partir de 17h30

Dimanche 4 Décembre

10h00 Ouverture du Marché de Noël

17h00 « En attendant Noël » avec la chorale de la Tucarella en l’Eglise St Saturnin

Animations pour petits et grands tout au long de la journée

Petite restauration et dégustations sur place – Exposants locaux, produits alimentaires, festifs et idées cadeaux

#NOEL2022

#MARCHEDENOEL2022

Week-end festif à Tourbes autour de Noël : Idées cadeaux, décoration, produits du terroir, artisanat d’art et créations d’artistes

+33 4 67 98 15 02

