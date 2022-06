Festivités de la Saint Jean Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 23:59:00

Haut-Rhin Soultzbach-les-Bains Feu de la Saint-Jean traditionnel organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers. Au programme : soirée tartes flambées, défilé des conscrits, des pompiers et des musiciens de l’Entente Musicale du Krebsbach, feu d’artifice. Chaque année, la tradition pour les conscrits est de prouver leur courage en traversant le feu. Restauration sur place : jambonneaux, tartes flambées, merguez, et buvettes. Feu de la Saint-Jean dans le plus petit village médiéval d’Alsace. +33 3 89 71 04 40 Feu de la Saint-Jean traditionnel organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers. Au programme : soirée tartes flambées, défilé des conscrits, des pompiers et des musiciens de l’Entente Musicale du Krebsbach, feu d’artifice. Chaque année, la tradition pour les conscrits est de prouver leur courage en traversant le feu. Restauration sur place : jambonneaux, tartes flambées, merguez, et buvettes. Soultzbach-les-Bains

