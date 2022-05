Festivités de la Pentecôte Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville

Le Plessis-Belleville Oise Le Plessis-Belleville Le Plessis Belleville célèbre la pentecôte le 5 juin, une retraite des flambeaux aura lieu à 21h au départ de la Mairie, ainsi qu’un feu d’artifice suivi d’une soirée dansante avec DJ dès 23h.

Le Plessis-Belleville

