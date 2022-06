Festivités de la Fête Nationale Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Festivités de la Fête Nationale à Hillion : moules frites des mytiliculteurs d’Hillion, toute la soirée. A 20h démonstration de danse (hip-hop, street jazz et modern jazz), à 21h concert de The Forroscopic’s (un forro swingué ! ) puis à 23 h feu d’artifice à partir du stade Francis Guinard (centre bourg d’Hillion). Pour finir la soirée : soirée dansante avec Dj Lolo accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Festivités de la Fête Nationale à Hillion : moules frites des mytiliculteurs d’Hillion, toute la soirée. A 20h démonstration de danse (hip-hop, street jazz et modern jazz), à 21h concert de The Forroscopic’s (un forro swingué ! ) puis à 23 h feu d’artifice à partir du stade Francis Guinard (centre bourg d’Hillion). Pour finir la soirée : soirée dansante avec Dj Lolo Espace Palante 2 rue Olivier Provost 22120 Hillion Saint-Brieuc

