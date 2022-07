Festivités de la Fête Nationale Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Festivités de la Fête Nationale

2022-07-14

place de la République Haguenau

10:00:00 – 22:00:00

Bas-Rhin Haguenau Les animations festives s’enchaînent la veille de la Fête nationale du côté de Haguenau, avec différents concerts et des bals dansants animés par des groupes locaux – dans tous les coins de la ville (ça vous rappellera peut-être le programme de la Fête de la Musique à Haguenau). Programme détaillé du jeudi 14 juillet : Église Saint-Joseph

9h30 : Office religieux Rue du Maréchal Foch

11h : Commémoration officielle et défilé militaire Espace Vieille-Ile

20h : Spectacle du Théâtre de la Choucrouterie

