Festivités de la fête nationale et retraite aux flambeaux Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Festivités de la fête nationale et retraite aux flambeaux Obernai, 13 juillet 2022, Obernai. Festivités de la fête nationale et retraite aux flambeaux

Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

2022-07-13 – 2022-07-13 Obernai

Bas-Rhin L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai organise cette soirée. Animation avec un DJ (Festiv Event). Restauration sur place avec des Foodtruck qui proposeront : burgers, tacos, tartes flambées, Sushis, glaces … Grande retraite aux flambeaux pour les enfants et les grands à travers le centre ville accompagnée par un groupe de « Guggenmusik » et des cracheurs de feu. Organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers : animation musicale avec Festiv Event et foodtruck. Grande retraite aux flambeaux accompagnée par un groupe de « Guggenmusik » et des cracheurs de feu. +33 6 28 62 28 44 L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai organise cette soirée. Animation avec un DJ (Festiv Event). Restauration sur place avec des Foodtruck qui proposeront : burgers, tacos, tartes flambées, Sushis, glaces … Grande retraite aux flambeaux pour les enfants et les grands à travers le centre ville accompagnée par un groupe de « Guggenmusik » et des cracheurs de feu. Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Other Lieu Obernai Adresse Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Festivités de la fête nationale et retraite aux flambeaux Obernai 2022-07-13 was last modified: by Festivités de la fête nationale et retraite aux flambeaux Obernai Obernai 13 juillet 2022 Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin