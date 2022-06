Festivités de la Fête Nationale

2022-07-13 – 2022-07-14 Les animations festives s'enchaînent la veille de la Fête nationale du côté de Haguenau, avec différents concerts et des bals dansants animés par des groupes locaux – dans tous les coins de la ville (ça vous rappellera peut-être le programme de la Fête de la Musique à Haguenau). Le clou du spectacle à Haguenau est le feu d'artifice généralement tiré vers 23h, depuis la Médiathèque. Le lendemain, les habitants d'Haguenau et du secteur ont aussi la possibilité d'assister à l'une des représentations de la tournée d'été de la Choucrouterie à l'Espace Vieille Île. Le programme détaillé de la prochaine Fête nationale à Haguenau sera dévoilé quelques temps avant cet événement. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

