Loiret Cernoy-en-Berry 5 EUR Guillaume Berton du restaurant Le Saint-Loup à Cernoy en Berry vous concocte des plats à emporter pour Noël (uniquement sur commande avant le 20/12) et vous propose de venir également passer la soirée du Nouvel An au restaurant jusqu’à 2 h le 1er janvier 2023. Les vins sont choisis par la Cave du Puits en accompagnement des mets. L’animation musicale est assurée par Pierre Marlette. Pensez à réserver au 02 38 05 07 28. Le restaurant le Saint-Loup à Cernoy-en-Berry avec Guillaume Berton propose des formules pour la fin de l’année : un repas à emporter pour Noël et/ou venir également fêter le réveillon du Nouvel An à Cernoy-en-Berry. Sur réservation uniquement au 02 38 05 07 28. lesaintloup@hotmail.com +33 2 38 05 07 28 pixabay

