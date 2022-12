Festivités de fin d’année à Château-Thierry : « Des histoires de Noël à dévorer ! » Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Festivités de fin d'année à Château-Thierry : « Des histoires de Noël à dévorer ! » Château-Thierry, 24 décembre 2022

Pour les fêtes de fin d'année, la ville organise plusieurs événements qui se poursuivent avec des lectures pour les enfants de moins de 5 ans à la médiathèque Jean Macé sur inscription.

