2022-07-02 – 2022-07-02 Début des festivités à 16h, avec des structures gonflables (châteaux gonflables, taureau mécanique, babyfoot humain, tire au but)

Jeux en bois, pêche à la ligne, maquillage, animation sculpture sur ballon. Un Karaoké débutera vers 20h. Buvette et restaurations sur place. A 16h. +33 6 65 63 31 17 Début des festivités à 16h, avec des structures gonflables (châteaux gonflables, taureau mécanique, babyfoot humain, tire au but)

