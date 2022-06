Festivités briochines pour la Fête Nationale Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Festivités briochines pour la Fête Nationale Saint-Brieuc, 14 juillet 2022, Saint-Brieuc. Festivités briochines pour la Fête Nationale

Avenue des Promenades Parc Promenades et Pont d’Armor Saint-Brieuc Côtes d’Armor Parc Promenades et Pont d’Armor Avenue des Promenades

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 23:59:00

Parc Promenades et Pont d’Armor Avenue des Promenades

Saint-Brieuc

Côtes d’Armor Le bal populaire dans une ambiance disco/ électro et boule à facettes à partir de 18h au parc sera suivi d’un feu d’artifice, tiré à partir du pont d’Armor à 23h15 Cocorico ! L’association briochine Volume embrasse cette année la tradition du 14 juillet pour vous proposer un bal populaire, mais exigeant !

Tour à tour ou dos à dos, les 6 membres du collectif feront tout pour vous faire danser toute la soirée.

Restauration sur place.

Parc des Promenades, 18h. Laissez-vous surprendre par le feu d’artifice sur le thème des quatre éléments.

Rendez-vous de chaque côté du pont et le long du bd Sévigné, vers la Fontaine à Loups, pour en profiter.

Lancé du pont d’Armor, 23h15. Parc Promenades et Pont d’Armor Avenue des Promenades Saint-Brieuc

