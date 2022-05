Festivités au Domaine de Flotin Domaine de Flotin Nibelle Catégorie d’évènement: Nibelle

Domaine de Flotin, le dimanche 19 juin à 13:00

Grande ouverture festive du Domaine de Flotin ! Nous vous invitons à de nombreux ateliers pour apprendre et partager autour des activités du domaine. Tout au long du week-end, vous pourrez découvrir et profiter de : – Festival Art nature avec des œuvres d’artistes land art – Sentiers avec parcours guidé – Vente de produits locaux biologiques – Salon de thé extérieur – Ateliers, visites et stands pédagogiques sur les activités du domaine (semences, apiculture, tisanes) – Illumination du jardin médiéval

Voir http://www.domainedeflotin.com/ouverture-festive-du-domaine-de-flotin/

2022-06-19T13:00:00 2022-06-19T18:00:00

