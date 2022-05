Festivités animations Brannaises à BRANNE Branne Branne Catégories d’évènement: Branne

Gironde

Festivités animations Brannaises à BRANNE Branne, 28 mai 2022, Branne. Festivités animations Brannaises à BRANNE Branne

2022-05-28 – 2022-05-28

Branne Gironde Branne Festivités animations Brannaises à Branne : nsamedi 28/05 à 21h concours de belote ; inscriptions à partir de 20h, 10 €/pers. nDimanche 29/05 à 12 € : repas dansant sur réservation (jusqu’au 20/05) 25 €/pers, 10€/pers. ninfos et réservations : 06.85.81.01.73 / 06.17.94.83.45 Festivités animations Brannaises à Branne : nsamedi 28/05 à 21h concours de belote ; inscriptions à partir de 20h, 10 €/pers. nDimanche 29/05 à 12 € : repas dansant sur réservation (jusqu’au 20/05) 25 €/pers, 10€/pers. ninfos et réservations : 06.85.81.01.73 / 06.17.94.83.45 Festivités animations Brannaises à Branne : nsamedi 28/05 à 21h concours de belote ; inscriptions à partir de 20h, 10 €/pers. nDimanche 29/05 à 12 € : repas dansant sur réservation (jusqu’au 20/05) 25 €/pers, 10€/pers. ninfos et réservations : 06.85.81.01.73 / 06.17.94.83.45 FAB BRANNE

Branne

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Branne, Gironde Autres Lieu Branne Adresse Ville Branne lieuville Branne Departement Gironde

Branne Branne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/branne/

Festivités animations Brannaises à BRANNE Branne 2022-05-28 was last modified: by Festivités animations Brannaises à BRANNE Branne Branne 28 mai 2022 Branne Gironde

Branne Gironde