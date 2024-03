Festivités 80e anniversaire à Saint-Contest Saint-Contest, vendredi 7 juin 2024.

Festivités 80e anniversaire à Saint-Contest Saint-Contest Calvados

Programme du 7 juin19h conférence sur la francophonie par l’ancien ambassadeur M Lessart, salle municipale.Programme du 8 juin9h15 Sous réserve de validation des autorités compétentes

Projet d’inauguration église = lieu de mémoire baptisé L’église de la libération en présence des officiels.Pavoisement avec installation des 16 drapeaux des pays dont les soldats ont libéré la Normandie

Ce projet vise à dédier l’église de Saint-Contest à l’ensemble des soldats de tous les pays qui ont combattu en Normandie et, en particulier, les soldats canadiens et anglais qui ont libéré notre commune et à honorer tous les soldats qui, en débarquant le 6 juin 1944, sont tombés au champ d’honneur, il y a 80 ans dans les cinq secteurs du débarquement et de la bataille de Normandie qui lui a fait suite.Mini-concert d’orgue avec Philippe DUBOISInauguration des 2 plaques Plaque en hommage aux soldats libérateurs et une autre plaque en témoignage de la reconnaissance aux aumôniers qui ont participé au débarquement le 6 juin 194410h45 Cérémonie à Cambes en plaine en hommage aux soldats anglais du 2e bataillon du Royal Ulster Rifles au cimetière anglais et au monument français, cocktail14h00 Animations pour petits et grands avec plusieurs activités autour de la salle municipale hommage collectif autour d’un coloriage géant, décor d’époque…14h30 Départ du convoi de véhicules militaires avec les cornemuses du Auld Alliance Pipe Band de Saint-Contest15h00 Inauguration de la Place des Canadiens avec la plantation d’un érable et un décor de feuille rouge d’érable au sol.

Inauguration des 66 portraits de vétérans, Chant des enfants de l’école Jean de la Fontaine avec dépôt de fleurs au pied des monuments

Intervention de Dominique Barbé, historien de la commune sur la libération et le débarquement, notamment historique de la bataille de Buron

Défilé de véhicules militaires16h00 Inauguration du rond-point de la 9ème brigade canadienne aménagé en son centre d’une feuille d’érable accompagné du Auld Alliance Pipe Band puis retour à l’Eglise16h30 Inauguration rue du Pressoir en souvenir de l’ancien cimetière anglais et allemand + 1 fresque17h00 Concert d’orgue avec Philippe DUBOIS et présentation de l’Eglise aux familles (en attente de validation). Discours de M. le Maire et Président Caen la mer17h00 ou 19h (en l’absence de concert) Elévation au rang de citoyen d’honneur de la Commune de SAINT-CONTEST de M. Gabriel-M LESSARD, ancien ambassadeur du Canada à la salle municipale17h30 Concert des D-Day Ladies à la salle municipale19h30 Présentation des kakémonos par des jeunes saint-contestois et allemands (projet ERASMUS)

Cocktail dinatoire à la salle municipale

Programme du 7 juin19h conférence sur la francophonie par l’ancien ambassadeur M Lessart, salle municipale.Programme du 8 juin9h15 Sous réserve de validation des autorités compétentes

Projet d’inauguration église = lieu de mémoire baptisé L’église de la libération en présence des officiels.Pavoisement avec installation des 16 drapeaux des pays dont les soldats ont libéré la Normandie

Ce projet vise à dédier l’église de Saint-Contest à l’ensemble des soldats de tous les pays qui ont combattu en Normandie et, en particulier, les soldats canadiens et anglais qui ont libéré notre commune et à honorer tous les soldats qui, en débarquant le 6 juin 1944, sont tombés au champ d’honneur, il y a 80 ans dans les cinq secteurs du débarquement et de la bataille de Normandie qui lui a fait suite.Mini-concert d’orgue avec Philippe DUBOISInauguration des 2 plaques Plaque en hommage aux soldats libérateurs et une autre plaque en témoignage de la reconnaissance aux aumôniers qui ont participé au débarquement le 6 juin 194410h45 Cérémonie à Cambes en plaine en hommage aux soldats anglais du 2e bataillon du Royal Ulster Rifles au cimetière anglais et au monument français, cocktail14h00 Animations pour petits et grands avec plusieurs activités autour de la salle municipale hommage collectif autour d’un coloriage géant, décor d’époque…14h30 Départ du convoi de véhicules militaires avec les cornemuses du Auld Alliance Pipe Band de Saint-Contest15h00 Inauguration de la Place des Canadiens avec la plantation d’un érable et un décor de feuille rouge d’érable au sol.

Inauguration des 66 portraits de vétérans, Chant des enfants de l’école Jean de la Fontaine avec dépôt de fleurs au pied des monuments

Intervention de Dominique Barbé, historien de la commune sur la libération et le débarquement, notamment historique de la bataille de Buron

Défilé de véhicules militaires16h00 Inauguration du rond-point de la 9ème brigade canadienne aménagé en son centre d’une feuille d’érable accompagné du Auld Alliance Pipe Band puis retour à l’Eglise16h30 Inauguration rue du Pressoir en souvenir de l’ancien cimetière anglais et allemand + 1 fresque17h00 Concert d’orgue avec Philippe DUBOIS et présentation de l’Eglise aux familles (en attente de validation). Discours de M. le Maire et Président Caen la mer17h00 ou 19h (en l’absence de concert) Elévation au rang de citoyen d’honneur de la Commune de SAINT-CONTEST de M. Gabriel-M LESSARD, ancien ambassadeur du Canada à la salle municipale17h30 Concert des D-Day Ladies à la salle municipale19h30 Présentation des kakémonos par des jeunes saint-contestois et allemands (projet ERASMUS)

Cocktail dinatoire à la salle municipale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07 20:30:00

Mairie

Saint-Contest 14280 Calvados Normandie animation@mairie-saint-contest.fr

L’événement Festivités 80e anniversaire à Saint-Contest Saint-Contest a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Caen la Mer