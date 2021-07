Festivité gratuite « Le Moyen Age entre clichés et vérités » au parc Asnapio. Parc Asnapio, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Festivité gratuite « Le Moyen Age entre clichés et vérités » au parc Asnapio.

Parc Asnapio, le dimanche 12 septembre à 14:00

**Une festivité qui présente 2 visions du Moyen-Age à travers des spectacles, des ateliers et des explications pédagogiques.** Asnapio tente de réhabiliter la vision du Moyen-Âge, époque mystérieuse, entourée de mythes et de légendes, la plupart du temps véhiculés par des films caricaturaux. Deux visions du Moyen-Age s’affronteront avec : – un spectacle burlesque où trois personnages partent à l’attaque d’une citadelle à l’aide d’une catapulte, en recrutant le public ! 3 déambulations, à 14h30, 15h45 et 17h. – un camp de mercenaires scandinaves et francs du IXème siècle présentant artisanat, habillement de l’aristocratie et alimentation de l’époque. Démonstrations de combats, explications pédagogiques et dégustations permettront d’avoir une vision plus réelle de la vie quotidienne au Moyen-Age. (Atelier « Deviens un guerrier » pour les plus de 7 ans à 16h30). – aussi : séances de contes, tissage, jeux médiévaux, héraldique, conférences sur les « clichés du Moyen-Âge » …

Entrée gratuite.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00