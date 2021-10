Donnery Jardins de la mairie Donnery Festi’Vins Jardins de la mairie Donnery Catégorie d’évènement: Donnery

Festi’Vins Jardins de la mairie, 20 novembre 2021, Donnery. Festi’Vins

Jardins de la mairie, le samedi 20 novembre à 09:00

Dégustation et ventre de vins. Marché de producteurs locaux. Balades guidées sur le passé vinicole de Donnery. Restauration sur place. Jeu-concours. Animation de rue par le groupe : Marcel & Marcelle.

Voir http://www.donnery.fr

Festi’Vins Jardins de la mairie Jardins de la Mairie, Donnery Donnery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Donnery Autres Lieu Jardins de la mairie Adresse Jardins de la Mairie, Donnery Ville Donnery lieuville Jardins de la mairie Donnery