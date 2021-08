Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire FESTIVINI : EQUIVINI EN ATTELAGE Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

FESTIVINI : EQUIVINI EN ATTELAGE 2021-09-10 – 2021-09-10

Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Le Coudray-Macouard Équivini est le mariage inédit des amoureux du cheval, des amateurs de patrimoine, de culture et de vin. Au programme : randonnée équestre en attelage accompagnée par les écuries Saint Nicolas, escales dégustations mets et vins, déjeuner épicurien avec vins inclus et découverte des paysages de vignes. festivini.saumur@gmail.com +33 2 41 51 16 40 https://www.festivini.com/ Équivini est le mariage inédit des amoureux du cheval, des amateurs de patrimoine, de culture et de vin. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

