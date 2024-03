Festi’vin & Terroir 2024 La Filature Retournac, samedi 6 avril 2024.

Festi’vin & Terroir 2024 La Filature Retournac Haute-Loire

Le Samedi 06 Avril et Dimanche 07 Avril, le comité des Fêtes Retournacois organise Festi’Vin et Terroir. De nombreux producteurs et artisans de bouche seront présents. Entrée Gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

La Filature 13 allée des platanes

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cfr43130@gmail.com

L’événement Festi’vin & Terroir 2024 Retournac a été mis à jour le 2024-03-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire