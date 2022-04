FESTI’VIN Panzoult Panzoult Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Panzoult

FESTI’VIN Panzoult, 1 mai 2022, Panzoult. FESTI’VIN Panzoult

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 19:00:00

Panzoult Indre-et-Loire Panzoult L’association des vignerons de Panzoult organise la 60ème édition de la célèbre foire aux vins de Panzoult rebaptisée il y a quelques années FESTI’VIN !

Les 15 vignerons de la commune seront présents à l’intérieur de la cave de la Sibylle sculptée dans le tuffeau pour faire découvrir leurs millésimes de Chinon.

A l’extérieur se trouvera un grand marché de producteurs régionaux. Buvettes et grand choix de restauration sur place (repas sur plateau, grillades, fouées, burgers…)

cavepanzoult@yahoo.fr +33 2 47 58 38 33

Panzoult

