Grézels Lot Grézels 16h : visite du château (gratuit)

18h : dégustation de vin de Cahors, animée par le groupe “NICE THING”, suivi d un marché gourmand (merci d’apporter vos couverts),

La soirée continue avec le groupe “FREED”. Soirée proposée par le comité des fêtes de Grézels. comitefetesgrezels@gmail.com +33 6 74 90 73 30 16h : visite du château (gratuit)

Grézels

